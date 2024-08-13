Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

24.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866

Муж: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Семиколенов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.12.1868

Сын: Семиколенов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.01.1870

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич

Смерть
24.04.1872
Похороны
26.04.1872

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