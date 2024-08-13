Семиколенова (Букреева) Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти24.04.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866
Рождение ребёнка
10.02.1867
Сын: Семиколенов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1868
Сын: Семиколенов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.01.1870
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Яковлевич
Смерть
24.04.1872
Похороны
26.04.1872