Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кравцов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.11.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1938
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно