Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Васильченко Дмитрий Андреевич

Мать: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кравцов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кравцов Петр Яковлевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Петр Яковлевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Петр Яковлевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Петр Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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