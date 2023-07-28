Васильченко Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Васильченко Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Васильченко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Васильченко Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич
Смерть
1929