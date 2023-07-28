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Васильченко Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Васильченко Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Васильченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Васильченко Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Андреевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1929

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