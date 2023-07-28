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Васильченко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.05.1876

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1876

Отец: Васильченко Андрей Семенович

Мать: Васильченко (Головчанская) Марфа Петровна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Васильченко Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Васильченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Васильченко Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1933

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