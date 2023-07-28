Васильченко Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1876
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Васильченко Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Васильченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Васильченко Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильченко Евдокия Ивановна
Смерть
1933