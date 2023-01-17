село Алфёровка, село Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Алфёровка

Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества паровой мельницы жителей села Алферовки Алферовской волости Новохоперского уезда Беценкова Семена Федоровича и Боковых Алексея и Ивана Ивановичей. 1904 г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2131Алферовка (Корсаковка), слоб. вл.при р. Хопре и рч. Алферовке.165752120882189Церковь православная. Винокуренный завод. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Алферовская волость
889. Алферовка, слобода бывшая владельческая, при реке Хопре, дворов 693, жителей 3160, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, 2 шк., 4 л Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новохоперский район
7291Алферовкасело51°13'с.ш.41°40'в.д.M-37-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Городское поселение город Новохопёрск
20627101111с Алфёровкасело
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