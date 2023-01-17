Алфёровка
Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества паровой мельницы жителей села Алферовки Алферовской волости Новохоперского уезда Беценкова Семена Федоровича и Боковых Алексея и Ивана Ивановичей. 1904 г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2131Алферовка (Корсаковка), слоб. вл.при р. Хопре и рч. Алферовке.165752120882189Церковь православная. Винокуренный завод. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
889. Алферовка, слобода бывшая владельческая, при реке Хопре, дворов 693, жителей 3160, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, 2 шк., 4 л Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7291Алферовкасело51°13'с.ш.41°40'в.д.M-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20627101111с Алфёровкасело