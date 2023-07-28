Кравцов Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1899
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.11.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1938
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1961