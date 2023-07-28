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Кравцов Петр Яковлевич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.07.1899

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899

Отец: Кравцов Яков Алексеевич

Мать: Кравцова (Терникова) Матрена Фоминична

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кравцов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова (Васильченко) Меланья Дмитриевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1961

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