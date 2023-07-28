Кравцова (Терникова) Матрена Фоминична
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
11.11.1883
Дочь: Олейникова (Кравцова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
29.09.1885
Дочь: Олейникова (Кравцова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Мирошникова (Кравцова) Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
08.05.1892
Дочь: Иванченко (Кравцова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1895
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.1899
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
17.07.1906
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Смерть
1921