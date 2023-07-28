Кравцова (Терникова) Матрена Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Терникова) Матрена Фоминична

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1878

Муж: Кравцов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
11.11.1883

Дочь: Олейникова (Кравцова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1885

Дочь: Олейникова (Кравцова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Мирошникова (Кравцова) Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1892

Дочь: Иванченко (Кравцова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1895

Сын: Кравцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1899

Сын: Кравцов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Кравцов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1921

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