село Пичаево, село Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Пичаево

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2239Преображенское (Пичаево), с. каз.при впадении рч. Пичаевки в р. Кашму.401169636533697Церквей православных 2. Училище. Ярмарок 2. Базар. Завод салотопенный. Мельниц 2. Маслобоен 8.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость
885. Пичаево (Преображенское), село бывшее государственное, при речке Пичаевке, дворов 987, жителей 6880, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви право Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Пичаевская волость
село Пичаево 1 части«Пичаевская» п.-т. контора40
село Пичаево 2 части«Пичаевская» п.-т. контора4
село Пичаево 3 части«Пичаевская» п.-т. контора6
село Пичаево 4 части«Пичаевская» п.-т. контора8

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость
село Преображенское (Пичаево)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
9120Пичаевосело53°14'42°12'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Пичаевский сельсовет
68626465101с Пичаевосело
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