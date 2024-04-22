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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2239Преображенское (Пичаево), с. каз.при впадении рч. Пичаевки в р. Кашму.401169636533697Церквей православных 2. Училище. Ярмарок 2. Базар. Завод салотопенный. Мельниц 2. Маслобоен 8.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
885. Пичаево (Преображенское), село бывшее государственное, при речке Пичаевке, дворов 987, жителей 6880, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви право Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Пичаево 1 части«Пичаевская» п.-т. контора40
село Пичаево 2 части«Пичаевская» п.-т. контора4
село Пичаево 3 части«Пичаевская» п.-т. контора6
село Пичаево 4 части«Пичаевская» п.-т. контора8
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Преображенское (Пичаево)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9120Пичаевосело53°14'42°12'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68626465101с Пичаевосело