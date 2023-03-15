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Колесников Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Колесников Яков Павлович

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Колесников Иван Павлович

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Колесников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Колесников Сидор Павлович

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Глебова Мария Павловна

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пожидаева Александра Павловна

Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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