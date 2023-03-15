Колесников Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колесников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колесников Сидор Павлович
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Глебова Мария Павловна
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пожидаева Александра Павловна
Мать ребёнка: Колесникова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно