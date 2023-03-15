Колесников Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Колесников Терентий Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Сын: Колесникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Дочь: Тотимия Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Сын: Колесников Павел Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Сын: Колесников Николай Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Сын: Колесников Василий Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Сын: Колесников Александр Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна