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Колесников Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Колесников Павел Федорович

Мать: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1899

Сын: Колесников Терентий Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1902

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1902

Сын: Колесникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тотимия Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Колесников Павел Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Колесников Николай Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Колесников Василий Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колесников Александр Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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