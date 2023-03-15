Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1899
Сын: Колесников Терентий Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1902
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1902
Сын: Колесникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тотимия Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1908
Сын: Колесников Павел Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Колесников Николай Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колесников Василий Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колесников Александр Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно