Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Феодора (Феодосия) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1899

Сын: Колесников Терентий Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1902

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1902

Сын: Колесникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тотимия Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Колесников Павел Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Колесников Николай Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Колесников Василий Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колесников Александр Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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