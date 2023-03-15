Колесникова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колесников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колесников Сидор Павлович
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Глебова Мария Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пожидаева Александра Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно