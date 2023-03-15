Колесникова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Колесников Яков Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Колесников Иван Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Колесников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Колесников Сидор Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Глебова Мария Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пожидаева Александра Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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