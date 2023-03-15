Колесников Сидор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
03.02.1908
Сын: Колесников Николай Сидорович
Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1910
Сын: Колесников Петр Сидорович
Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Колесников Василий Сидорович
Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Колесников Петр Сидорович
Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно