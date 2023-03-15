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Колесников Сидор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колесников Павел Федорович

Мать: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1908

Сын: Колесников Николай Сидорович

Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.05.1910

Сын: Колесников Петр Сидорович

Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Колесников Василий Сидорович

Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Колесников Петр Сидорович

Мать ребёнка: Колесникова Марфа Андреевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно
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