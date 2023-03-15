Колесникова (Родионова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Родионова) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Родионов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1908

Сын: Колесников Николай Сидорович

Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.05.1910

Сын: Колесников Петр Сидорович

Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Колесников Василий Сидорович

Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович

Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Колесников Петр Сидорович

Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Сидор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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