Колесникова (Родионова) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Родионов Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1908
Сын: Колесников Николай Сидорович
Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович
Рождение ребёнка
14.05.1910
Сын: Колесников Петр Сидорович
Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Колесников Василий Сидорович
Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Колесников Петр Сидорович
Отец ребёнка: Колесников Сидор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно