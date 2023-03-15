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Колесников Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Колесников Павел Федорович

Мать: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колесников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Колесников Иоанн (Иван) Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Колесников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колесников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Колесников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Колесников Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.08.1923

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Феодосия Гавриловна

Смерть
1934
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