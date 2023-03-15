Колесников Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колесников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
02.07.1901
Сын: Колесников Иоанн (Иван) Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Колесников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колесников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
02.07.1913
Сын: Колесников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
15.08.1915
Сын: Колесников Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Рождение ребёнка
12.08.1923
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Колесникова Феодосия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934