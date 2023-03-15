Колесникова Феодосия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Феодосия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колесников Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Колесников Иоанн (Иван) Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Колесников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колесников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Колесников Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Колесников Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.08.1923

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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