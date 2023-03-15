Колесникова Феодосия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колесников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.07.1901
Сын: Колесников Иоанн (Иван) Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Колесников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колесников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.07.1913
Сын: Колесников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1915
Сын: Колесников Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1923
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Колесников Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно