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Колесников Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Колесников Павел Федорович

Мать: Колесникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Колесников Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Ахимья Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Волобуева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Колесникова Ахимья Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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