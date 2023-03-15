Колесников Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колесников Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Ахимья Гавриловна
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Волобуева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Колесникова Ахимья Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно