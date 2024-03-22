Волобуева (Колесникова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Колесникова) Мария Яковлевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.01.1908

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1908

Отец: Колесников Яков Павлович

Мать: Колесникова Ахимья Гавриловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Волобуев Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Волобуев Иван Александрович

Отец ребёнка: Волобуев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Волобуев Григорий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисюра Нина Александровна

Отец ребёнка: Волобуев Александр Николаевич

Смерть
1993
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