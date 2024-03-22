Волобуева (Колесникова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1908
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1908
Рождение ребёнка
1935
Сын: Волобуев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Волобуев Иван Александрович
Отец ребёнка: Волобуев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Волобуев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисюра Нина Александровна
Отец ребёнка: Волобуев Александр Николаевич
Смерть
1993
Токмак