Колесникова Ахимья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ахимья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

15.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Колесников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Волобуева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Колесников Яков Павлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Каурово
Смерть
15.02.1954
Каурово
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