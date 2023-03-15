Колесникова Ахимья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти15.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колесников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Волобуева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Колесников Яков Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Каурово
Смерть
15.02.1954
Каурово