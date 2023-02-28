Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти08.07.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Барыгин Павел Кириллов
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.03.1802
Сын: Яков Георгиев
Мать ребёнка: Марфа Панкратова
Рождение ребёнка
21.02.1803
Сын: Тимофей Георгиев
Мать ребёнка: Марфа Панкратова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Марфа Панкратова
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Георгий (Григорий) (Парфенов)
Мать ребёнка: Марфа Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Панкратова
Смерть
08.07.1823