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Барыгин Егор (Георгий) Павлов

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

08.07.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Барыгин Павел Кириллов

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1802

Сын: Яков Георгиев

Мать ребёнка: Марфа Панкратова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1803

Сын: Тимофей Георгиев

Мать ребёнка: Марфа Панкратова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Барыгин Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Марфа Панкратова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Мать ребёнка: Марфа Панкратова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Панкратова

Смерть
08.07.1823
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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