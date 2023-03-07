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Барыгин Тимофей Егоров

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.06.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Мать: Марфа Панкратова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домника Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
20.06.1834

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.06.1880
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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