Барыгин Тимофей Егоров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти22.06.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Мать: Марфа Панкратова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домника Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.06.1834
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
22.06.1880