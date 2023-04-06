Марфа Панкратова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1802
Сын: Яков Георгиев
Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Рождение ребёнка
21.02.1803
Сын: Тимофей Георгиев
Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Георгий (Григорий) (Парфенов)
Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно