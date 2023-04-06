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Марфа Панкратова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1802

Сын: Яков Георгиев

Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1803

Сын: Тимофей Георгиев

Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Барыгин Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Отец ребёнка: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Смерть
Неизвестно
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