Георгий (Григорий) (Парфенов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Мать: Марфа Панкратова
Бракосочетание
28.06.1831
Жена: Мария (Трофимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1834
Дочь: Ксения (Егорова)
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Рождение ребёнка
20.09.1837
Дочь: Фёкла Георгиева
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Рождение ребёнка
?.10.1843
Дочь: Евфросиния Григорьева
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Рождение ребёнка
05.08.1845
Сын: Демид (Дометий) Григорьев
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Рождение ребёнка
31.07.1848
Дочь: Соломония Григорьева
Мать ребёнка: Мария (Трофимова)
Смерть
Неизвестно