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Мария (Трофимова)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Парфений Федосиев

Мать: Евдокия (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.06.1831

Муж: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1834

Дочь: Ксения (Егорова)

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1837

Дочь: Фёкла Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1843

Дочь: Евфросиния Григорьева

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Рождение ребёнка
05.08.1845

Сын: Демид (Дометий) Григорьев

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Дочь: Соломония Григорьева

Отец ребёнка: Георгий (Григорий) (Парфенов)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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