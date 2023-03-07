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Евдокия (Васильева)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

24.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ребешкин Карп Леонов

Мать: Агафия (Яковлева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.07.1806

Муж: Парфений Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Мария (Трофимова)

Отец ребёнка: Парфений Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Елизар Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1833

Сын: Демид Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Фёдор Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.07.1853
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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