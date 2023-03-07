Евдокия (Васильева)
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти24.07.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Ребешкин Карп Леонов
Мать: Агафия (Яковлева)
Бракосочетание
14.07.1806
Муж: Парфений Федосиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Мария (Трофимова)
Отец ребёнка: Парфений Федосиев
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Елизар Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Федосиев
Рождение ребёнка
14.08.1833
Сын: Демид Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Федосиев
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Фёдор Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Федосиев
Смерть
24.07.1853
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд