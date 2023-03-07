Агафия (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Яковлева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Семён (Леон) Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ребешкин Антипий Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Яков Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ребешкин Тимофей Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ребешкин Трофим Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Игнатий Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1793

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия (Васильева)

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара Карпова

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Смерть
До 1800
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Демид Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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