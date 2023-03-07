Агафия (Яковлева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Семён (Леон) Карпов
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Яков Карпов
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Игнатий Карпов
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
10.04.1793
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия (Васильева)
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара Карпова
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Смерть
До 1800
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Демид Карпов
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов