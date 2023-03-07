Яков Карпов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти11.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Ребешкин Карп Леонов
Мать: Агафия (Яковлева)
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Яковлева
Рождение ребёнка
27.09.1809
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Яковлева
Рождение ребёнка
18.03.1832
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Феврония Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Семёнова
Смерть
11.03.1858