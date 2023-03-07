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Яков Карпов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

11.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ребешкин Карп Леонов

Мать: Агафия (Яковлева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1809

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1832

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Феврония Семёнова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Семёнова

Смерть
11.03.1858
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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