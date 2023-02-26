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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Барыгин Пётр ст
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Барыгин Пётр мл
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ермолай Павлов
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Барыгин Антон Павлов
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов