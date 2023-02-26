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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Барыгин Пётр ст

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Барыгин Пётр мл

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ермолай Павлов

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Барыгин Антон Павлов

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Барыгин Владимир Павлов

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Барыгин Василий Павлов

Отец ребёнка: Барыгин Павел Кириллов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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