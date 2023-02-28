Барыгин Пётр мл
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Барыгин Павел Кириллов
Мать: ?
Бракосочетание
14.11.1802
Жена: Екатерина Емельянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807
Сын: Барыгин Иоанн Петров
Мать ребёнка: Екатерина Емельянова
Бракосочетание
17.05.1809
Жена: Фёкла Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно