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Барыгин Пётр мл

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Барыгин Павел Кириллов

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.11.1802

Жена: Екатерина Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807

Сын: Барыгин Иоанн Петров

Мать ребёнка: Екатерина Емельянова

Бракосочетание
17.05.1809

Жена: Фёкла Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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