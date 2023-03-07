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Барыгин Павел Кириллов

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Барыгин Корнила Трифонов

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Барыгин Егор (Георгий) Павлов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Барыгин Пётр ст

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Барыгин Пётр мл

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ермолай Павлов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Барыгин Антон Павлов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Барыгин Владимир Павлов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Барыгин Василий Павлов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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