Барыгин Павел Кириллов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Барыгин Корнила Трифонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1772
Сын: Барыгин Егор (Георгий) Павлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Барыгин Пётр ст
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Барыгин Пётр мл
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ермолай Павлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Барыгин Антон Павлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно