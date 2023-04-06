Барыгин Пётр ст
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти13.06.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Барыгин Павел Кириллов
Мать: ?
Бракосочетание
15.05.1799
Жена: Барыгина Мария Артемова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801
Сын: Барыгин Павел Петров
Мать ребёнка: Барыгина Мария Артемова
Рождение ребёнка
05.03.1803
Мать ребёнка: Барыгина Мария Артемова
Смерть
13.06.1808