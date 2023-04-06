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Барыгин Пётр ст

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

13.06.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Барыгин Павел Кириллов

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.05.1799

Жена: Барыгина Мария Артемова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Барыгин Павел Петров

Мать ребёнка: Барыгина Мария Артемова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1803

Сын: Барыгин Герасим Петров

Мать ребёнка: Барыгина Мария Артемова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.06.1808
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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