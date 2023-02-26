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Барыгин Корнила Трифонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Барыгин Павел Кириллов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Барыгин Яков (Корнилов)

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Барыгин Евстафий Корнилов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Яков Кириллов

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Трифон (Трофим) (Корнилов)

Мать ребёнка: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1791
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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