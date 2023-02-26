Барыгин Корнила Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1761
Сын: Барыгин Евстафий Корнилов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Яков Кириллов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Трифон (Трофим) (Корнилов)
Мать ребёнка: ?
Смерть
1791