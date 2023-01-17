Трифон (Трофим) (Корнилов)
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти26.05.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Барыгин Корнила Трифонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.11.1796
Сын: Матвей Трифонов
Мать ребёнка: Феврония Прокопова
Рождение ребёнка
20.07.1798
Дочь: Мария Трифонова
Мать ребёнка: Феврония Прокопова
д.Дубровские Старины
Рождение ребёнка
31.08.1802
Сын: Семён Трифонов
Мать ребёнка: Феврония Прокопова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Прокопова
Смерть
26.05.1806