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Трифон (Трофим) (Корнилов)

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

26.05.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Барыгин Корнила Трифонов

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1796

Сын: Матвей Трифонов

Мать ребёнка: Феврония Прокопова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1798

Дочь: Мария Трифонова

Мать ребёнка: Феврония Прокопова

д.Дубровские Старины
Рождение ребёнка
31.08.1802

Сын: Семён Трифонов

Мать ребёнка: Феврония Прокопова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Прокопова

Смерть
26.05.1806
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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