Жулидов Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Сын: Жулидов Феоктист Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Дочь: Марьясова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.
Сын: Жулидов Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.
Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулидова Домна Фирсовна
Смерть
Неизвестно