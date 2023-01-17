Жулидов Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Иван Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Сын: Жулидов Феоктист Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Жулидов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Сын: Жулидов Серпион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Дочь: Марьясова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.

Сын: Жулидов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.

Сын: Жулидов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Жулидов Аким Иванович

Мать ребёнка: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулидова Домна Фирсовна

Смерть
Неизвестно
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