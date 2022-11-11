Жулидов Аким Иванович 08.09.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Жулидов Аким Иванович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 08.09.1911 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умер 06.11.1986, Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Жулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.
Мать
Жулидова Домна ФирсовнаВычислено 1858 ст. г.р.
Супруги
Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна27.06.1913 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911 ст.

Отец: Жулидов Иван Илларионович

Мать: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

Рождение ребёнка
04.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
06.11.1986
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.