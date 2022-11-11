Жулидов Аким Иванович
мужской, родился 08.09.1911 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умер 06.11.1986, Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
ОтецЖулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.
МатьЖулидова Домна ФирсовнаВычислено 1858 ст. г.р.
Супруги
Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна27.06.1913 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
08.09.1911 ст.
Отец: Жулидов Иван Илларионович
Мать: Жулидова Домна Фирсовна
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1951
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
06.11.1986
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край