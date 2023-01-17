Жулидов Аким Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1911 ст.
Дата смерти06.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911 ст.
Отец: Жулидов Иван Илларионович
Мать: Жулидова Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
04.12.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулидова Ольга Макаровна
Смерть
06.11.1986