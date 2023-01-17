Жулидов Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Аким Иванович

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Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.09.1911 ст.

Дата смерти

06.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911 ст.

Отец: Жулидов Иван Илларионович

Мать: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Ольга Макаровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Ольга Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Ольга Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулидова Ольга Макаровна

Смерть
06.11.1986
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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