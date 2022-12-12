Жулидова Домна Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.
Сын: Жулидов Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно