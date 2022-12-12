Жулидова Домна Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова Домна Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.

Сын: Жулидов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Сын: Жулидов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Жулидов Аким Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Иван Илларионович

Смерть
Неизвестно
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