(Жулидова) Анастасия Ивановна 08.03.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жулидова) Анастасия Ивановна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 08.03.1906 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умерла Неизвестно

Отец
Жулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.
Мать
Жулидова Домна ФирсовнаВычислено 1858 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906 ст.

Отец: Жулидов Иван Илларионович

Мать: Жулидова Домна Фирсовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
Неизвестно

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