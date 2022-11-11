(Жулидова) Анастасия Ивановна
женский, родилась 08.03.1906 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умерла Неизвестно
ОтецЖулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.
МатьЖулидова Домна ФирсовнаВычислено 1858 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906 ст.
Отец: Жулидов Иван Илларионович
Мать: Жулидова Домна Фирсовна
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно