Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

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Место рождения

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.06.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913 ст.

Отец: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Мать: Шалдуга Екатерина Ивановна

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Аким Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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