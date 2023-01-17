Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1951
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно