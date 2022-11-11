Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
мужской, родился Вычислено 1887 ст.
умер Неизвестно
ОтецШалдуга Яков СеменовичВычислено 1860 ст. г.р.
Дети
Шалдуга Андрей Макарович24.09.1911 ст. г.р.
Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна27.06.1913 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: Шалдуга Яков Семенович
Мать: не указана
Иммиграция
?.07.1894 ст.
Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
Место жительства
?.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Дочь: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна
Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.
Дочь: (Шалдуга) Надежда Макаровна
Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шалдуга Григорий Макарович
Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Полтавская губерния