Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич Вычислено 1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1887 ст.

умер Неизвестно

Отец
Шалдуга Яков СеменовичВычислено 1860 ст. г.р.
Дети
Шалдуга Андрей Макарович24.09.1911 ст. г.р.
Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна27.06.1913 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: Шалдуга Яков Семенович

Мать: не указана

Полтавская губерния

Иммиграция
?.07.1894 ст.
Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд

Место жительства
?.07.1894 ст.
Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Причислен к Карловскому сельскому обществу 28 марта 1895 года

Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.

Сын: Шалдуга Андрей Макарович

Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: Жулидова (Шалдуга) Ольга Макаровна

Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.

Дочь: (Шалдуга) Надежда Макаровна

Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шалдуга Григорий Макарович

Мать ребёнка: Шалдуга Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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