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Шалдуга Яков Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.

Отец: Шалдуга Семен Саввович

Мать: не указана

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Шалдуга Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
Иммиграция
?.07.1894 ст.
Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
Место жительства
?.07.1894 ст.
Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
причислен к Карловскому сельскому обществу 28 марта 1895 года
Смерть
Неизвестно
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