Шалдуга Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.
Отец: Шалдуга Семен Саввович
Мать: не указана
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Сын: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Мать ребёнка: не указана
Иммиграция
?.07.1894 ст.
Место жительства
?.07.1894 ст.
Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
причислен к Карловскому сельскому обществу 28 марта 1895 года
Смерть
Неизвестно