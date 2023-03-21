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Шалдуга Семен Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1860 г.р.

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Вычислено 1828 ст.

Отец: Шалдуга Савва

Мать: не указана

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Шалдуга Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Полтавская губерния
Иммиграция
?.07.1894 ст.
Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
в Енисейскую губернию Ачинский уезд д.Карловка
Место жительства
?.07.1894 ст.
Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Причислен к Карловскому сельскому обществу 28 марта 1895 года
Смерть
Неизвестно
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