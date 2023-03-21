Шалдуга Семен Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1828 ст.
Отец: Шалдуга Савва
Мать: не указана
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Мать ребёнка: не указана
Полтавская губерния
Иммиграция
?.07.1894 ст.
Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
в Енисейскую губернию Ачинский уезд д.Карловка
Место жительства
?.07.1894 ст.
Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Причислен к Карловскому сельскому обществу 28 марта 1895 года
Смерть
Неизвестно