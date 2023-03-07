Шалдуга Иоанн Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смерти11.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: Шалдуга Яков Семенович
Мать: не указана
Смерть
11.06.1894 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
На пути из Полтавской губернии в Енисейскую, на остановочном пункте в Тобольской губернии, в возрасте 2-х лет от кори