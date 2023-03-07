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Шалдуга Иоанн Яковлевич

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Место рождения

Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

11.06.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: Шалдуга Яков Семенович

Мать: не указана

Григорьевка, Жирковская волость, Константиноградский уезд
Смерть
11.06.1894 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
На пути из Полтавской губернии в Енисейскую, на остановочном пункте в Тобольской губернии, в возрасте 2-х лет от кори
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