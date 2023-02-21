Шалдуга Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Дочь: Жулидова Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.
Дочь: Надежда Макаровна
Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шалдуга Григорий Макарович
Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич
Смерть
Неизвестно