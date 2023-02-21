Шалдуга Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалдуга Екатерина Ивановна

Шалдуга Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.

Сын: Шалдуга Андрей Макарович

Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: Жулидова Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.

Дочь: Надежда Макаровна

Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Карловка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шалдуга Григорий Макарович

Отец ребёнка: Шалдуга Макар (Макарий) Яковлевич

Смерть
Неизвестно