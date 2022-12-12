Жулидов Феоктист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖулидов Феоктист Иванович

Жулидов Феоктист Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1883 и 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1884 ст.

Отец: Жулидов Иван Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1905 ст.

Жена: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Анна (Нюра) Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения по метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 19.11.1906, по рассказам - 04.12.1907
Рождение ребёнка
29.04.1911 ст.

Дочь: Таскина Ирина Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения в метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 29.04.1911, по другим документам - 18.05.1911
Рождение ребёнка
02.09.1912

Сын: Жулидов Петр Феоктистович

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жулидов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1935

Дочь: Сануева Елизавета Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цигулева Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фроленко Анастасия Феоктистовна

Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close