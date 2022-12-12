Жулидов Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1883 и 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Жулидов Иван Илларионович
Мать: не указана
Дочь: Анна (Нюра) Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Таскина Ирина Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Сын: Жулидов Петр Феоктистович
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Сын: Жулидов Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Сануева Елизавета Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Марина Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Цигулева Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Клавдия Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Татьяна Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Матрёна Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна
Дочь: Фроленко Анастасия Феоктистовна
Мать ребёнка: Жулидова Евдокия Петровна