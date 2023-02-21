Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна

Цигулева (Жулидова) Мария Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цигулева (Жулидова) Мария Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Между 1884 и 1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулидов Феоктист Иванович

Мать: Жулидова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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