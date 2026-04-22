Цыгулев Александр Самойлович 24.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыгулев Александр Самойлович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 24.01.1921

умер 24.05.1989

Супруги
Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна01.01.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна

Рождение ребёнка
08.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна

Смерть
24.05.1989

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