Цыгулев Александр Самойлович
мужской, родился 24.01.1921
умер 24.05.1989
Супруги
Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна01.01.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыгулева (Жулидова) Мария Феоктистовна
Смерть
24.05.1989