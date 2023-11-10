Жулидова (Кучина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1884 и 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Кучин Петр Ильич
Сын: Жулидов Дмитрий Феоктистович
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Анна (Нюра) Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Таскина Ирина Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Сын: Жулидов Петр Феоктистович
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Матрёна Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Марина Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Татьяна Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Сын: Жулидов Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Сануева Елизавета Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Цигулева Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Фроленко Анастасия Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович
Дочь: Клавдия Феоктистовна
Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович