Жулидова (Кучина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова (Кучина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1884 и 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885 ст.

Отец: Кучин Петр Ильич

Мать: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
09.02.1905 ст.

Муж: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.

Сын: Жулидов Дмитрий Феоктистович

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.

Дочь: Анна (Нюра) Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения по метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 19.11.1906, по рассказам - 04.12.1907
Рождение ребёнка
29.04.1911 ст.

Дочь: Таскина Ирина Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения в метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 29.04.1911, по другим документам - 18.05.1911
Рождение ребёнка
02.09.1912 ст.

Сын: Жулидов Петр Феоктистович

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.

Дочь: Матрёна Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.

Дочь: Марина Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1919 ст.

Дочь: Татьяна Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жулидов Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1935

Дочь: Сануева Елизавета Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цигулева Мария Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фроленко Анастасия Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Феоктистовна

Отец ребёнка: Жулидов Феоктист Иванович

Иммиграция
Неизвестно
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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