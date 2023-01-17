(Жулидова) Марина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жулидова) Марина Феоктистовна

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Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.02.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Между 1884 и 1885 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1916 ст.

Отец: Жулидов Феоктист Иванович

Мать: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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