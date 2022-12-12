Сануева (Жулидова) Елизавета Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сануева (Жулидова) Елизавета Феоктистовна

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Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1883 и 1884 г.р.

Мать

Между 1884 и 1885 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
08.08.1935

Отец: Жулидов Феоктист Иванович

Мать: Жулидова Евдокия Петровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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