Жулидов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
После 1884 ст.

Отец: Жулидов Иван Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Жулидов Роман Иванович

Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулидова Фиония Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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