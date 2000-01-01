Жулидов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1884 ст.
Отец: Жулидов Иван Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Жулидова Фиония Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно